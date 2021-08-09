شركة دنماركية تعلن نجاح لقاحها المضاد لكورونا

قالت شركة بافاريان نورديك للتكنولوجيا الحيوية، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا نجح في تجاوز أول تجربة بشرية له، حيث أظهر فعاليته في جميع مجموعات الجرعات مع عدم وجود اختلاف ملحوظ في الآثار الجانبية بعد الجرعتين الأولى والثانية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الإثنين عن الشركة التي تتخذ من كوبنهاغن في الدنمارك مقراً لها، القول إن التأثير المعزز القوي ظهر بعد التطعيم الثاني بقياس أجسام مضادة فوق المستويات المكتشفة في البشر بعد الإصابة بمرض كوفيد-19.

كما أفادت الشركة بأن مستويات المناعة التي أظهرها اللقاح أعلى بكثير من تلك التي تم تسجيلها للقاحات كورونا المعتمدة حالياً.

وقالت «بافاريان نورديك» إن المناعة التي يمنحها لقاحها قوية ضد السلالات المختلفة من كورونا، بما في ذلك سلالة دلتا.