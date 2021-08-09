إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال

أظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الثاني من 2021 بحسب بيان وزارة المالية تلقى موقع “العربية نت” نسخة منه اليوم الاثنين، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 248 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 252.7 مليار ريال ليبلغ عجز الميزانية فصليا 4.6 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية نمو الإيرادات غير النفطية 31% إلى 116 مليار ريال في الربع الثاني.

كما نمت الإيرادات النفطية في الربع الثاني من 2021، بنسبة 13% إلى 132 مليار ريال.

وبلغ مستوى العجز 12 مليار ريال للنصف الأول من 2021.

السعودية تسجل إيرادات 248 مليار ريال في الربع الثاني

السعودية تسجل عجزا 4.6 مليار ريال في الربع الثاني

الإنفاق العام للسعودية يبلغ 252.7 مليار ريال

ميزانية السعودية للربع الثاني: المصروفات 252.7 مليار ريال