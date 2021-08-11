الصقعبي يقترح رفع القدرة الاستيعابية للتخصصات الطبية في جامعة الكويت

تقدم النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي باقتراح برغبة لرفع القدرة الاستيعابية للتخصصات الطبية في جامعة الكويت والبعثات الخارجية في ظل انخفاض نسبة التكويت في القطاع الصحي.

وطالب الصقعبي برفع القدرة الاستيعابية في كلية الطب بجامعة الكويت وزيادة أعداد مقاعد طلبة الطب في البعثات الخارجية وتوسيع مرافق كلية الطب عن طريق الاستفادة من بعض مباني جامعة الكويت في الشويخ وكيفان وتهيئتها لاستيعاب أعداد أكبر من الطلبة الراغبين بدراسة التخصصات الطبية والاستعجال في إنشاء مركز علوم طبية جديد في جامعة عبدالله السالم المزمع تأسيسها ووضع رؤية لتكويت القطاع الصحي تربط بين أعداد المبتعثين كل عام.