عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 12 أغسطس 2021

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12 أغسطس، 2021
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تشيلسي يكسر لعنة السوبر الأوروبي بقفاز كيبا
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الخليفي: قمنا بأفضل سوق انتقالات وميسي جلب عروض رعاية ضخمة للفريق
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روسيا 2018
تشيلسي يكسر لعنة السوبر الأوروبي بقفاز كيبا
منذ دقيقة واحدة
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الخليفي: قمنا بأفضل سوق انتقالات وميسي جلب عروض رعاية ضخمة للفريق
منذ 49 دقيقة
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ميسي: أنا في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال.. وباريس ينقصه الحظ
منذ 12 ساعة
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رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
منذ يوم واحد
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اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ 7 ساعات
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بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ يوم واحد
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بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ يوم واحد
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إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ يومين
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روسيا 2018
تشيلسي يكسر لعنة السوبر الأوروبي بقفاز كيبا
منذ دقيقة واحدة
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الخليفي: قمنا بأفضل سوق انتقالات وميسي جلب عروض رعاية ضخمة للفريق
منذ 49 دقيقة
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ميسي: أنا في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال.. وباريس ينقصه الحظ
منذ 12 ساعة
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رسميا.. ميسي إلى باريس سان جيرمان حتى عام 2023
منذ يوم واحد
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اقتصاد
نقص العمالة.. يرفع أجور الأميركيين
منذ 7 ساعات
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بستكي مودعاً موظفي “الاستثمار”: حققنا أداءً قياسياً.. وآن وقت التقاعد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بنك الكويت المركزي يطلق جائزتي “الباحث الاقتصادي الكويتي” و”الطالب الاقتصادي”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
إيرادات ميزانية السعودية في الربع الثاني 248 مليار ريال
منذ يومين
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 12 أغسطس 2021
محرر المحليات
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