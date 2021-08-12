قيمة باريس سان جيرمان ارتفعت من 70 مليونًا قبل 10 سنوات إلى 3 مليارات يورو

أكد ناصر بن غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم تاريخي في النادي الباريسي وللكرة الفرنسية والعالمية.

وقال الخليفي عقب تقديم ميسي في مؤتمر صحفي عقد بملعب “حديقة الأمراء”: طموحنا كبير، وقيمة النادي كانت من 10 سنوات 70 مليون يورو الآن وصلت قيمة النادي إلى 3 مليارات يورو من غير قيمة الملعب أو مركز التدريب.

وكشف الخليفي قائلًا: “تلقينا خلال الـ 48 ساعة الماضية مبالغ كبيرة لتوقيع العقود مع الشركات والرعاة، والحمد لله قد وفقنا في قرار التعاقد مع ميسي الذي سوف يجذب الكثير للنادي داخل وخارج الملعب وهو توفيق من رب العالمين وجهد لفريق العمل الذي عمل على إتمام هذه الصفقة.

وأشار الخليفي إلى أن ليونيل ميسي تلقى العديد من العروض من الأندية الكبيرة التي عرضت عليه مبالغ أكبر ولكن “ليو” أراد باريس سان جيرمان من البداية وباريس سان جيرمان أراد “ليو” حيث كان يريد التوقيع فقط مع باريس من أجل الفوز بالبطولات ويريد أن يكسر الرقم القياسي للبرازيلي داني ألفيش وإحراز جميع البطولات