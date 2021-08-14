استقبال أسطوري لميسي في حديقة الامراء

حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال أسطوري من جماهير فريقه الجديد باريس سان جيرمان، وذلك في يوم تقديم النادي صفقاته الجديدة لجماهيره في ملعب حديقة الامراء «بارك دو برانس»، قبل انطلاقة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الجولة الثانية من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وتوجه النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالشكر لجماهير النادي الباريسي، خاصة وأنه عاش اسبوعاً استثنائياً وحافلاً بعد الاستقبال والترحاب الشديد من الجماهير الفرنسية، مؤكداً على تطلعاته الكبيرة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري.

وقامت إدارة باريس بتقديم اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف النادي وهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأسباني سيرجيو راموس والهولندي جيورجينيو فينالدوم والمغربي أشرف حكيمي بالإضافة الى الحارس الايطالي جيانلويجي دوناروم