الكويت تهدي الجزائر 6 آليات إطفاء بكامل تجهيزاتها لمواجهة حرائق الغابات

قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، غادرت صباح اليوم الثلاثاء طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية إلى الجزائر تحملان على متنهما 6 آليات إطفاء مجهزة بكامل معداتها لمكافحة الحرائق وعمليات الانقاذ إهداء من دولة الكويت إلى الجزائر لمواجهة حرائق الغابات.

وشهد مغادرة الطائرتين من قاعدة عبدالله المبارك الجوية سفير الجزائر بدولة الكويت عبدالملك بوهدو ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ومساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن بندر المزين وآمر قاعدة عبدالله المبارك الجوية العقيد الركن طيار عبدالعزيز اللوغاني.

هذا ومثل قوة الإطفاء العام لتسليم الآليات إلى الجمهورية الجزائرية مدير إدارة إطفاء المهام الخاصة العقيد أحمد ناصر غلوم.