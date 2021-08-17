سلطان العنزي.. “عرباوي”

أعلن لاعب منتخب الكويت لكرة القدم سلطان العنزي انضمامه للنادي العربي.

وقال: «الحمدلله من قبل ومن بعد، ‏تم توقيع عقدي مع النادي العربي الرياضي، أشكر إدارة النادي العربي على منحي هذه الثقة، وأسأل الله التوفيق لي ولزملائي وتحقيق الانجازات والبطولات».

ولم يتضح ما إذا كان توقيع سلطان جاء بموافقة ناديه الأم القادسية أم باعتباره لاعباً حراً بعدما كان وقع لنادي السرحان الأردني والذي قام بطلب بطاقته الدولية من القادسية قبل أيام.

ويفتح توقيع العنزي للعربي، في حال موافقة اتحاد الكرة على قيده في قائمة ناديه الجديد الباب أمام مزيد من حالات هروب اللاعبين من أنديتهم بالطريقة ذاتها، وهو ما كانت الأندية أبدت تخوفها منه ودفعها لتوقيع «ميثاق شرف» بينها قبل فترة.