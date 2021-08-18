“الجمارك” تضبط 16 ألف عبوة من المواد التموينية قبل تهريبها إلى الخارج

ضبطت إدارة الجمرك البري، مراقبة التفتيش والاستيداع بالصليبية، كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد وذلك إثر تفتيش الشحنات الصادرة خلال 60 يوما الماضية.

وأكد مراقب التفتيش والاستيداع في إدارة الجمرك البري جاسم الغانم أن مفتشى الادارة قاموا بجهد كبير خلال الشهرين الماضيين من خلال تفتيش جميع الشحنات الصادرة، وأثناء ذلك عثر على 12 نوعا من المواد التموينية المدعومة بلغت كميتها 16 ألف وحدة ما بين، علب وأكياس، يمنع تصديرها خارج الكويت.

وأشار الغانم إلى أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الضبطيات الجمركية التى نجحوا في كشفها، وعليه تم عمل محضر ضبط جمركي بالكمية حتى يتم تسليمها إلى إدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة لاتخاذها الاجراء اللازم فيها.