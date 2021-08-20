5 وفيات و15 إصابة في حادث تصادم مروع بين باصين على طريق اللياح

أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الخميس وفاة خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين اثر وقوع حادث تصادم مروع بين باصين على طريق اللياح.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان ان غرفة العمليات تلقت بلاغا بوقوع تصادم مروع بين باصين أدى إلى اندلاع حريق بهما.

وأضافت ان فرقة إطفاء من مركز الجهراء توجهت إلى الموقع حيث قامت باطفاء الحريق وتبين أن أحد الباصين تابع لشركة خدمات لوجستية ويحمل على متنه عمالا مقيمين.

وذكرت انه تم إخراج المحشورين من داخل الباص ونقل 13 مصابا منهم بسيارات الاسعاف فيما نقل مصابان اخران عن طريق الاسعاف الجوي.