شرطة نيويورك تخير أفرادها بين التطعيم أو وضع الكمامة طوال فترة العمل

وجد نحو 36 ألفاً من أفراد الشرطة في مدينة نيويورك أنفسهم أمام خيار واضح، إما الحصول على اللقاح الواقي من «كوفيد-19» أو وضع الكمامة طوال الوقت أثناء العمل.

وقال السارجنت إدوارد ريلي المتحدث باسم إدارة شرطة نيويورك، إن الإدارة أصدرت نشرة بهذا المعنى في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجاء الأمر رداً على تدني مستوى التطعيم بين رجال شرطة نيويورك في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بكورونا بفعل تفشي السلالة دلتا وتزايد أعداد من يتم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج في أنحاء البلاد.

وقال ريلي في رد بالبريد الإلكتروني إن «نسبة التطعيمات بين أفراد شرطة نيويورك تبلغ 47%»، وطبقاً لبيانات المدينة فإن هذه النسبة تقل كثيراً عن نسبة الحاصلين على التطعيمات بالكامل بين البالغين من أبناء نيويورك والتي تبلغ 68%.

وأضاف «نظراً لأن التطعيم أصبح متاحاً فإننا نشجع موظفينا وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع الجمهور على أخذ اللقاح»، وأوضح أن الأمر ينطبق أيضاً على الموظفين المدنيين بإدارة الشرطة.