ماليزيا.. إسماعيل صبري رئيساً جديداً للوزراء

أعلن القصر الملكي في ماليزيا، اليوم الجمعة، تعيين مساعد رئيس حزب المنظمة الملايوية المتحد (أمنو) إسماعيل صبري رئيسا جديدا للوزراء بعد أسابيع من أزمة سياسية أطاحت بالحكومة السابقة.

وأفاد مراقب العائلة المالكة فاضل شمس الدين في بيان صادر عن القصر الملكي بان التعيين جاء بعد مشاورة الملك عبدالله أحمد شاه لسلاطين البلاد في مؤتمر خاص موضحا ان رئيس الوزراء التاسع للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية يوم غد السبت.

وقال شمس الدين ان الملك شدد على مواصلة الحكومة الجهود القائمة في مكافحة جائحة (كورونا) كما أعرب الملك عن أمله في إنهاء الأزمة السياسية على الفور.

تم تعيين صبري الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة السابقة بعد تمكنه من حشد تأييد أغلبية نواب البرلمان بواقع 114 نائبا من أصل 220 نائب برلماني.

وسقطت حكومة تحالف العقد الوطني السابقة بقيادة محيي الدين ياسين بعد أزمة سياسية طويلة اشتدت عندما سحب 15 نائبا برلمانيا من حزب (أمنو) دعمهم من الحكومة ما أفقد ياسين أغلبية دعم البرلمان.

وقدم ياسين استقالته من رئاسة الوزراء للملك الأسبوع الماضي بعد 17 شهرا من توليه منصب رئاسة الوزراء.