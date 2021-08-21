السفارة الكويتية في هولندا: لا حجر صحيا للقادمين من الكويت

قالت سفارة الكويت في مملكة هولندا، اليوم السبت، إنه يتعين على المسافرين من الكويت إلى هولندا تقديم شهادة فحص (بي.سي.آر) سلبي أو شهادة تطعيم ضد فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) دون الحاجه إلى الالتزام بحجر صحي.

وأوضحت السفارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك يأتي بعدما قررت السلطات الصحية الهولندية يوم الخميس الماضي إضافة دولة الكويت إلى «قائمة الدول عالية الخطورة» بدلا من «الدول شديدة الخطورة».

وأضاف البيان أنه طبقا لذلك لن يكون المسافرون من الكويت إلى هولندا بحاجة إلى الالتزام بالحجر الصحي ولكن سيتعين عليهم في المقابل تقديم شهادة فحص (بي.سي.آر) سلبي أو شهادة التطعيم ضد (كورونا) فقط.