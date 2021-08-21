الكويتية منيرة الحشاش.. أول خليجية تنال الرخصة الدولية في تحكيم “السلة”

نالت الكويتية منيرة الحشاش الرخصة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا) بعد اجتيازها جميع مراحل الاختبارات البدنية والنظرية لتكون بذلك اول امرأة (حكم كويتي) تحصل على الشارة الدولية في ادارة مباريات كرة السلة في الخليج.

وهنأ رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة رشيد العنزي في بيان صحافين اليوم السبت، الحشاش بهذا الانجاز الذي «يعكس تطور كرة السلة الكويتية لا سيما في مجال التحكيم».

وبدأت الحشاش في ادارة المباريات منذ نحو 8 سنوات حيث قامت بتطوير مهاراتها فضلا عن خضوعها لدورات خاصة بالتحكيم حتى وصلت للشارة الدولية لتحكيم المباريات الدولية.