انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري 2 أكتوبر

أعلنت قطر عن صدور مرسوم أميري يحدد الثاني من أكتوبر موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021ميلادية، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

كما نص المرسوم على أن يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.