“الصحة” تجيز الاستخدام الطارئ لعقار “ريجن-كوف2”

أجازت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية استخدام العقار البيولوجي «ريجن-كوف2» «REGN-COV2» الذي اعتمد الاسم التجاري له «Ronapreve» تحت بند ترخيص استخدام الطوارئ من إنتاج شركة ريجينيرون الأميركية بالتعاون مع شركة روش السويسرية والذي يحتوي على مادتين تسمى «الأجسام المضادة أحادية النسيلة المضادة للفيروسات»، والتي تستخدم لعلاج المصابين بفيروس كوفيد 19، وذلك للمرضى الذين لا يحتاجون إلى علاج بالأكسجين أو المرضى الذين يكونون معرضين لخطر الإصابة بالحالات الشديدة بفيروس كوفيد-19.

وصرح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر بأن العقار قد حاز على موافقات هيئات مرجعية وآخرها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية وبعد متابعة ودراسة نتائج بيانات التجارب السريرية التي أظهرت قدرة جيدة له في الوقاية من عدوى كورونا وتقليل احتمالية الحاجة إلى دخول المستشفى.

وأضاف أن وزارة الصحة تعمل جاهدة بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية على توفير جميع الأدوية العلاجية الهامة والتي من شأنها ان تحد من انتشار فيروس كوفيد -19 وإتاحتها لجميع المرضى في الدولة لمكافحة جائحة كورونا بجميع السبل المتاحة.