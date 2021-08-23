منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الاثنين ترخيصا كاملا لاستخدام لقاح (فايزر – بوينتك) لفيروس (كورونا المستجد) في الولايات المتحدة بعد أن حصل على إذن استخدام طوارئ في ديسمبر الماضي.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية لاسيما تبديد التردد لدى شريحة واسعة من سكان الولايات المتحدة في تلقي اللقاح وسط موجة جديدة للجائحة مع تفشي متحور (دلتا) شديد الانتشار.

وتشجع إدارات المؤسسات المختلفة في البلاد على فرض إبراز شهادة تلقي اللقاح كشرط لمزاولة العمل في مرافقها.

وكانت شركتا (فايزر) الأمريكية و(بوينتك) الألمانية المنتجان اللقاح أول من نال الترخيص الكامل لاستخدامه داخل الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها فان اكثر من 204 ملايين جرعة من لقاح (فايزر- بوينتك) اعطيت حتى الان داخل الولايات المتحدة.