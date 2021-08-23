التشيك تفتح أبوابها للكويتيين المحصنين

أعلنت سفارة دولة الكويت لدى التشيك اليوم الاثنين سماح السلطات التشيكية بدخول المواطنين الكويتيين المحصنين إلى الأراضي التشيكية اعتباراً من بعد غد الأربعاء.

وقال السفير الكويتي لدى التشيك راشد الهاجري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بعد لقاءات مع مسؤولي وزراتي الخارجية والصحة في التشيك سمحت السلطات هناك بدخول المواطنين الحاصلين على شهادة تطعيم ومضى على تلقيهم جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة أسبوعين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وأضاف الهاجري أن السلطات التشيكية تبلغت بالاجراءات الصحية المتبعة في دولة الكويت لمكافحة تفشي جائحة كورونا، مشيراً إلى المساعي للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وفتحت معظم دول الاتحاد الأوروبي أبوابها أمام السياح في يونيو الماضي بعد إغلاق استمر لأكثر من عام في اطار مواجهتها فيروس كورونا المستجد.