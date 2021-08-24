ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام

أكد مكتب العمل الاتحادي الألماني ان قطاعات الاقتصاد الألماني المختلفة «تحتاج الى 400 ألف مهاجر في العام» محذرا من التبعات السلبية لنقص العمال والموظفين على انتاجية اكبر اقتصاد في اوروبا.

وقال رئيس المكتب ديتلف شيلي في مقابلة حصرية مع الصحيفة الألمانية اليومية (زود دويتشه تسايتونغ) نشرتها اليوم الثلاثاء ان المسألة لا تتعلق بالمطالبة بزيادة اعداد اللاجئين «بل بسد هذا الفراغ من خلال هجرة موجهة تحل مشكلة القطاعات الاقتصادية».

وأضاف «ينقصنا مهاجرون في قطاعات الرعاية الصحية والنقل وأيضا القطاعات الاكاديمية ويمكن القول ان هذا النقص يشمل جميع القطاعات».

وعلى صعيد المعارضة التي تصطدم بها هذه المطالبات قال شيلي «قد يأتي البعض ويقول لا نريد أجانب ولكن هذا لا ينفع فالحقيقة واضحة وهي أن ألمانيا تحتاج لقوى عمل جديدة».

وحذر المسؤول من تفاقم الوضع في الأعوام المقبلة قائلا «في الأعوام المقبلة سيكون الوضع اكثر حرجا وألمانيا تستطيع حل هذه المشكلة فقط من خلال تأهيل عمال وموظفين جدد وأقصر وأفضل الطرق هو جلب مهاجرين الى ألمانيا».

يشار الى ان مكتب العمل الاتحادي وقطاعات أرباب العمل تواظب منذ سنوات طويلة على التحذير من هذه الظاهرة الا ان هذه المطالبات تصطدم دائما بمعارضة الأحزاب السياسية التي تتردد في تلبية هذه المطالب لأسباب لها علاقة بسياسة الهجرة واللجوء.