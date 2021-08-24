طالبان تطالب واشنطن بالتوقف عن إجلاء “الخبراء الأفغان”

دعا الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى التوقف عن إجلاء «الخبراء الأفغان»، محذّراً القوى الغربية من تمديد مهلة 31 أغسطس النهائية لاستكمال عمليات الإجلاء جواً.

وتتهم الحركة المتطرفة الأميركيين بإخراج «الخبراء» على غرار المهندسين من البلاد، وقال مجاهد في مؤتمر صحافي في كابل «نطالبهم بوقف هذه العملية».

وكرر مجاهد رفض الحركة لأي «تمديد لعمليات الإجلاء من مطار كابل».

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، قد يصدر قراراً، الثلاثاء، بشأن تمديد موعد انسحاب القوات الاميركية من أفغانستان بعد الموعد المحدد سلفاً بالحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

ويواجه بايدن ضغوطاً متزايداً من حلفاء بلاده لتمديد مهلة الإجلاء من أفغانستان في ظل استمرار حالة الفوضى في مطار كابل، واحتشاد آلاف الأفغان والأجانب المتلهفين للفرار من متشددي طالبان، حكام أفغانستان الجدد.

وكان بايدن قد قال إن القوات الأميركية قد تبقى بعد 31 أغسطس للإشراف على عمليات الإجلاء، لكن مسؤولاً في قيادة طالبان قال إن القوات الأجنبية لم تطلب تمديداً للمهلة، وإن الحركة لن توافق على مثل هذا الطلب في حال تقديمه.