قالت وزارة الداخلية السعودية انه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها للمملكة الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح فيروس (كورونا) داخل المملكة قبل مغادرتهم لها مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وبين مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء ان ذلك يأتي بشأن ما سبق إعلانه بتعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال ال14 يوما السابقة لطلب دخول المملكة.