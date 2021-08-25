الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة 13 في تاريخه

اقتنص فريق الزمالك لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه والغائب منذ 5 أعوام كاملة مساء اليوم الثلاثاء بتغلبه على ضيفه الإنتاج الحربي (2-0) مساء اليوم الثلاثاء على ملعب (الدفاع الجوي) بالقاهرة في الجولة 33 وقبل الأخيرة للدوري.

تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد زيزو في الدقيقة 6 وأضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 88 وأضاع طارق حامد ضربة جزاء في الدقيقة 90+3 ليحسم الفريق الأبيض لقب الدوري المصري بشكل رسمي قبل جولة من النهاية.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون إلى 79 نقطة متصدراً جدول ترتيب الدوري المصري وتجمد رصيد الإنتاج الحربي بقيادة مدربه أحمد عبد المنعم كشري عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير للدوري.

حاول الإنتاج مباغتة الزمالك مع البداية بمحاولة من مصطفى البدري التي لم يستغلها مع تدخل الونش وأبوجبل بينما ضاعت محاولة زملكاوية للتسرع بين شيكابالا وبن شرقي ، وأبعد المثلوثي محاولة آخرى قبل انطلاقة البدري.

وافتتح الزمالك التهديف مع أول هجمة منظمة بعد انطلاقة بن شرقي الذي مرر إلى زيزو ليهز الأخير الشباك متقدماً للفريق الأبيض في الدقيقة 6 ، وأبعد دفاع الإنتاج عرضية من الجزيري بينما طالب الإنتاج بالحصول على ضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد الونش.

وواصل الإنتاج محاولاته عن طريق البدري ، وأضاع بن شرقي فرصة محققة بانفراد سدده فوق العارضة.. وضاعت تسديدة من إمام عاشور فوق العارضة بعد عرضية متقنة من زيزو أبعدها الدفاع قبل بن شرقي.

ضاعت محاولة من الإنتاج بتسديدة نياس ، وسيطر الزمالك على المباراة ولكن بدون فاعلية على مرمى الإنتاج.. وأبعد الونش محاولة من البدري النشيط وأبعد إمام عاشور كرة عرضية للإنتاج وتألق عبد الغني في إبعاد محاولة خطيرة من نياس.

وضاعت رأسية من الونش فوق العارضة.. وأضاع شيكابالا محاولة خطيرة بعد تمريرة سحرية من عاشور ، ونال مصطفى البدري لاعب الإنتاج إنذاراً للخشونة ضد زيزو وأبعد دفاع الزمالك عرضية آخرى للإنتاج مع نهاية الشوط الأول بالتقدم الأبيض.

أشرك الإنتاج مهاجمه محمد عبد المجيد على حساب أمادو نياس مع بداية الشوط الثاني ، ونال سوستة لاعب الإنتاج إنذاراً للخشونة ضد عبد الشافي بينما أضاع زيزو محاولة محققة بتسديدة بجوار القائم.

أمسك أبوجبل تسديدة حسن ياسين ، وأشرك الزمالك مهاجمه مروان حمدي على حساب سيف الدين الجزيري في الدقيقة 56 بينما أشرك الإنتاج لاعبه إبراهيم عبد الخالق بدلاً من غنام محمد.. وضاعت محاولة زملكاوية من بن شرقي برأسية فوق العارضة.

وجه الونش تسديدة فوق العارضة.. وأضاع زيزو محاولة زملكاوية آخرى بتمريرة عرضية من شيكابالا لزيزو الذي سدد فوق العارضة ، وأبعد الغندور محاولة من بن شرقي وضاعت محاولة للإنتاج من رأسية بازوكا.

ودفع الزمالك بالثنائي يوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر على حساب إمام عاشور وشيكابالا في الدقيقة 74 ، وأشرك الإنتاج الثنائي مصطفى الجمل ومحمد رمضان بدلاً من حميد ماو وحسن ياسين لتنشيط خط الوسط.

وجه مصطفى الجمل تسديدة بعيدة للإنتاج ، وأبعد دفاع الإنتاج عرضية من بن شرقي.. وسجل الزمالك الهدف الثاني عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 87 من ضربة رأس مستغلاً عرضية المثلوثي.

أبعد أبوجبل تسديدة خطيرة للإنتاج ، ودفع الزمالك بالثنائي حازم إمام وأحمد أبو الفتوح بدلاً من بن شرقي وزيزو في الوقت بدل الضائع وحصل أبو الفتوح على ضربة جزاء في أول لمسة له ، ولكن طارق حامد أضاع الكرة وخرج اللقاء بالفوز المثير للزمالك والتتويج الغائب.











