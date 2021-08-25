الأمير للرياضيين: رفعتم راية الكويت

أشاد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بالانجاز الرياضي المشرّف الذي حققه الرامي عبدالله الطرقي الرشيدي بحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الاولمبية «طوكيو 2020» كمصدر فخر وإضافة للمسيرة الرياضية الكويتية والعربية، مثمناً سموه الروح المعنوية العالية التي تحلى بها والأداء المميز الذي أثبت قدرة الشباب الكويتي على تحقيق مثل هذه الانجازات الرياضية المشرفة ما ساهم في رفع راية الكويت في المحافل الرياضية العالمية.

واستقبل سموه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الشباب بالانابة الدكتور مشعان العتيبي وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف وعضو اللجنة رئيس الوفد المشارك في دورة الألعاب الاولمبية فاطمة مسعود حيات والرامي الرشيدي، حيث أعرب سموه عن فخره واعتزازه ببناته وأبنائه الرياضيين على ما بذلوه من جهد وما قدموه من مستوى عالٍ في الاداء، مؤكداً سموه على ضرورة مواصلة عطائهم الرياضي من أجل تحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

وقال سمو الأمير في حوار مع الرشيدي خلال اللقاء: «نبارك للكويت اللي أحد أبنائها وصل لهذه الدرجة، اعتبروه المركز الثالث، لكن نعتبره المركز الأول (…)، وهذا مو بعيد على أبناء الكويت، دائماً حريصين يمثلون بلدهم في كل شي وضحوا بأرواحهم وأنفسهم وباقي الأمور اللي ترفع اسم بلدهم وعلم بلدهم في المحافل الدولية».

وأشاد سموه بجهود اللجنة الأولمبية، وقال «مافي شك ان اللجنة الأولمبية عندنا لها موقف بالنسبة لكم، وفريق واحد، تأكدوا الكل فريق واحد يعمل لمصلحة الكويت وشعب الكويت».

ومن جهته، أشاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالإنجاز الرياضي المتميز الذي حققه الرشيدي لما له من إضافة للمسيرة الرياضية الكويتية الحافلة، مؤكداً سموه قدرة الرياضيين الكويتيين على تحدي الصعاب وتحقيق الإنجازات الرياضية المشرفة التي ساهمت في رفع راية الكويت الغالية في المحافل الرياضية العالمية.