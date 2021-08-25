من وزير إلى عامل توصيل!

صورة وزير أفغاني سابق يقوم بتوصيل الطعام على دراجة هوائية، بمدينة لايبزغ شرقي ألمانيا، كانت كافية لأن يصبح الرجل محل حديث وسائل الإعلام العالمية، مع الاهتمام المتزايد بأفغانستان، منذ أن بسطت “طالبان” سيطرتها على البلاد.

وذكر موقع سكاي نيوز، أمس، أن الصحافي الألماني جوزا مانيا التقط الصورة، ونشرها عبر تدوينة على حسابه بـ”تويتر”، قبل أن يسرد قصة وزير الاتصالات الأفغاني السابق، عبر موقع فولكسزيتونغ.

وأكد سيد سادات، وزير الاتصالات الأفغاني السابق، بدوره حقيقة القصة المتداولة، وكشف مزيداً من التفاصيل عن حياته، وخططه المستقبلية.

ووفق القصة المتداولة، انتقل سادات إلى مدينة لايبزغ في ديسمبر 2020، بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان، التي تولاها بالإنابة لمدة عامين، ثم عمل بمهنة توصيل الطعام لمصلحة شركة ليفراندو الألمانية، بعد أن نفدت نقوده.