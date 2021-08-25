عربي وعالمي

واشنطن تكشف منشأ فيروس كورونا قريباً

منذ 3 ساعات
أضف تعليق
1 دقائق

فيما لا يزال البحث عن أصل الفيروس المستجد لغزاً حتى يومنا هذا، رغم مرور أكثر من عام ونصف على التفشي، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه مراجعة أصول «كورونا» التي طلبها الرئيس الأميركي، جو بايدن، اكتملت بحلول الموعد النهائي، أي أمس.
ولفتت ساكي، إلى أن نسخة غير سرية للرأي العام سيتم وضعها خلال بضعة أيام.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap