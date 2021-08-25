واشنطن تكشف منشأ فيروس كورونا قريباً

فيما لا يزال البحث عن أصل الفيروس المستجد لغزاً حتى يومنا هذا، رغم مرور أكثر من عام ونصف على التفشي، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه مراجعة أصول «كورونا» التي طلبها الرئيس الأميركي، جو بايدن، اكتملت بحلول الموعد النهائي، أي أمس.

ولفتت ساكي، إلى أن نسخة غير سرية للرأي العام سيتم وضعها خلال بضعة أيام.