جوهر يقترح توحيد الامتيازات في المختبرات الطبية وصرف بدل الضوضاء للعاملين

أعلن النائب د. حسن جوهر عن تقدمه باقتراح برغبة، بإعادة النظر بالهيكل الخاص لفنيي المختبرات وتوحيد البدلات والامتيازات المالية بين العاملين في المختبرات الطبية، وصرف بدل الضوضاء المقر من ديوان الخدمة المدنية منذ 2012.

ونص الاقتراح على ما يلي:

يعد فنيو المختبرات الطبية من الكوادر المهنية المهمة في منظومة الرعاية الصحية وذلك لدورهم الحيوي للمرضى، وتقتضي طبيعة هذه المهنة التعامل مع العينات الخطرة من سوائل الجسم وغيرها من المواد الكيمائية إلى جانب استخدام الأجهزة الطبية الدقيقة والخطرة وأجهزة الضوضاء من أجل إعداد النتائج النهائية وتقديمها للأطباء المختصين للبدء في بروتوكولات العلاج.

وتقع مسؤولية هذه المهام الجسيمة والحساسة على عاتق فنيين المختبرات الطبية خلف الكواليس كنقطة البداية لتقديم الخدمات الصحية المناسبة بمشاركة زملائهم الأطباء والصيادلة والإداريين، الأمر الذي يُحتّم علينا الاهتمام بهذه المجموعة والاهتمام بمطالباتهم ومراجعة الوصف الوظيفي لهم في إدارة خدمات المختبرات الطبية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

«إعادة النظر بالهيكل الخاص لفنيي المختبرات العاملين في إدارة خدمات المختبرات التابعة لوزارة الصحة بما يسمح لهم بالحصول على مسميات إدارية تتناسب مع خبراتهم في المجال وتقلد المناصب الإدارية، والمشاركة في مجلس أقسام المختبرات الطبية، مع توحيد البدلات والامتيازات المالية بين العاملين في مختلف المراكز التابعة لإدارة المختبرات الطبية، وصرف بدل الضوضاء المقر من ديوان الخدمة المدنية منذ 2012».