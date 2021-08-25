قطر باتجاه استثمار جديد في “البريميرليغ”.. من بوابة الأرسنال

يبدو أن هيئة الاستثمار الرياضي في قطر تتطلع الى استثمار جديد في الاندية الأوروبية وذلك بعد تجربة مميزة في الدوري الفرنسي الممتاز حيث قامت الهيئة بشراء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي شهد نقلة كبيرة تحت القيادة القطرية متمثلة في رئيسه ناصر الخليفي، لتكون الوجهة المقبلة هي الدوري الانكليزي الممتاز، من بوابة نادي ارسنال.

وتأتي التكهنات حول الاتجاه القطري للاستثمار في البريميرليغ بعد تغريدة دوّنها الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني رئيس النادي العربي القطري السابق والذي سبق وان تعاطى بشكل ايجابي مع اخبار باريس سان جيرمان في الفترة السابقة لاسيما بإعلانه عن التعاقد مع الاسطورة ليونيل ميسي قبل الإعلان الرسمي، حيث دون ايضاً تغريدة عبر حسابه في “تويتر” جاء فيها “الفترة المقبلة .. ٧ أشهر” وقام بإرفاق شعار نادي الأرسنال الانكليزي الذي يبدو انه بات على مقربة من ان يتم بيعه من قبل مالكه الحالي الانكليزي ستان كرونكي الذي تعود له الملكية الخالصة للنادي العريق وتقدر قيمته المالية بما يقارب ٧,٥ مليار جنيه استرليني.