السعودية‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬إطلاق‭ ‬تقني‭ ‬بالمنطقة‭ ‬لبرامج‭ ‬نوعية‭ ‬وصناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار

أعلنت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والبرامج‭ ‬التقنية‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬اربعة‭ ‬مليارات‭ ‬ريال‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬066ر1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬عمالقة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬إطلاق‭ ‬تقني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬فعالية‭ (‬لاونش‭) ‬في‭ ‬العاصمة‭ (‬الرياض‭) ‬بالشراكة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬السعودية‭ ‬والهيئة‭ ‬السعودية‭ ‬للبيانات‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬سدايا‭) ‬والاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والبرمجة‭ ‬والدرونز‭.‬

وأعلنت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منها‭ (‬غوغل‭) ‬و‭(‬أمازون‭) ‬و‭(‬اي‭ ‬بي‭ ‬ام‭) ‬و‭(‬سيسكو‭) ‬و‭(‬أوراكل‭) ‬و‭(‬مايكروسوفت‭) ‬و‭(‬ترند‭ ‬مايكرو‭) ‬و‭(‬افنسف‭ ‬سيكيورتي‭) ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬برامجها‭ ‬التدريبية‭ ‬ومراكز‭ ‬تختص‭ ‬برفع‭ ‬القدرات‭ ‬الرقمية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬السعودية‭ ‬الشابة‭ ‬ومراكز‭ ‬أخرى‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التقنية‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬كشفت‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭ ‬لفعالية‭ (‬لاونش‭) ‬عن‭ ‬المبادرات‭ ‬الثلاث‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهي‭ (‬طويق‭) ‬و‭(‬همة‭) ‬و‭(‬قمة‭) ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬القدرات‭ ‬الرقمية‭ ‬للشباب‭ ‬والشابات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬البرمجة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬والجهات‭ ‬التمويلية‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجمعات‭ ‬والمنصات‭ ‬المركزية‭.‬

وستركز‭ (‬مبادرات‭ ‬طويق‭) ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والبرمجة‭ ‬والدرونز‭ ‬وهو‭ ‬مبرمج‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬سعودي‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭ ‬فيما‭ ‬ستركز‭ (‬مبادرات‭ ‬همة‭) ‬على‭ ‬هدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬العالمية‭ ‬للمملكة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بتقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬للشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والصغيرة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التقني‭ ‬بينما‭ ‬ستركز‭ (‬مبادرات‭ ‬قمة‭) ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجمعات‭ ‬والمنصات‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الجوانب‭ ‬التقنية‭ ‬والرقمية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬صندوق‭ (‬اي‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬بي‭ ‬ارابيا‭ ‬كابيتال‭ ‬السعودي‭ – ‬الصيني‭) ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬برأسمال‭ ‬يقدر‭ ‬بمليار‭ ‬ونصف‭ ‬ريال‭ (‬نحو‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬بشراكة‭ ‬بين‭ (‬اي‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬بي‭) ‬الصينية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ (‬علي‭ ‬بابا‭) ‬وصندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭ ‬السعودي‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والبرمجة‭ ‬والدرونز‭ ‬بهدف‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬منظومة‭ ‬اقتصادية‭ ‬متينة‭ ‬للأعمال‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

من‭ ‬ناحيته‭ ‬أطلق‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬والبرمجة‭ ‬والدرونز‭ ‬ووزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬السعودية‭ ‬أضخم‭ ‬مبادرتين‭ ‬تقنيتين‭ ‬تتمثلان‭ ‬بمبادرة‭ (‬معسكر‭ ‬طويق‭ ‬1000‭) ‬المنتهي‭ ‬بالتوظيف‭ ‬ومبادرة‭ (‬مهارات‭ ‬المستقبل‭) ‬واللتان‭ ‬ستقامان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬40‭ ‬معسكرا‭ ‬تدريبيا‭ ‬بأربعة‭ ‬مسارات‭ ‬هي‭ (‬الأمن‭ ‬السيبراني‭) ‬و‭(‬البرمجة‭) ‬و‭(‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وعلوم‭ ‬البيانات‭) ‬و‭(‬صناعة‭ ‬الألعاب‭ ‬الإلكترونية‭).‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬مقبلة‭ ‬منها‭ ‬تنظيم‭ ‬المملكة‭ ‬لمؤتمر‭ (‬ليب‭) ‬العالمي‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الحدث‭ ‬التقني‭ ‬الأضخم‭ ‬عالميا‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬استضافتها‭ ‬لقمة‭ (‬رايز‭ ‬اب‭ ‬الرياض‭) ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭.‬