السعودية‭ ‬تعلن‭ ‬عن‭ ‬أكبر‭ ‬إطلاق‭ ‬تقني‭ ‬بالمنطقة‭ ‬لبرامج‭ ‬نوعية‭ ‬وصناديق‭ ‬استثمارية‭ ‬بنحو‭ ‬مليار‭ ‬دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن حزمة من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تصل الى اربعة مليارات ريال «نحو 066ر1 مليار دولار» بالتعاون مع عشرة من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم وذلك في أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال حفل فعالية (لاونش) في العاصمة (الرياض) بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
وأعلنت نخبة من كبرى الشركات التقنية الرائدة في العالم منها (غوغل) و(أمازون) و(اي بي ام) و(سيسكو) و(أوراكل) و(مايكروسوفت) و(ترند مايكرو) و(افنسف سيكيورتي) خلال الحفل تعاونها مع السعودية في إطلاق برامجها التدريبية ومراكز تختص برفع القدرات الرقمية للكوادر الوطنية السعودية الشابة ومراكز أخرى للابتكار في ريادة الأعمال التقنية.
من جهتها كشفت الجهات المنظمة لفعالية (لاونش) عن المبادرات الثلاث الرئيسية وهي (طويق) و(همة) و(قمة) والتي تهدف في مجملها إلى رفع القدرات الرقمية للشباب والشابات في مجالات البرمجة وتعزيز الثقة بين الشركات التقنية والجهات التمويلية وتشجيع الابتكار والإبداع من خلال التجمعات والمنصات المركزية.
وستركز (مبادرات طويق) على تحقيق الهدف الأساسي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وهو مبرمج من كل 100 سعودي بحلول عام 2030 فيما ستركز (مبادرات همة) على هدف تحقيق الريادة العالمية للمملكة في صناعة التقنية من خلال إطلاق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بتقديم ضمانات للشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بينما ستركز (مبادرات قمة) على تشجيع الابتكار والإبداع من خلال التجمعات والمنصات المركزية التي تدعم الجوانب التقنية والرقمية.
وتم خلال الحفل الكشف عن صندوق (اي دبليو تي بي ارابيا كابيتال السعودي – الصيني) والذي يسعى إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأسمال يقدر بمليار ونصف ريال (نحو 400 مليون دولار) بشراكة بين (اي دبليو تي بي) الصينية المدعومة من شركة (علي بابا) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.
من ناحيته أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أضخم مبادرتين تقنيتين تتمثلان بمبادرة (معسكر طويق 1000) المنتهي بالتوظيف ومبادرة (مهارات المستقبل) واللتان ستقامان في جميع مناطق المملكة من خلال 40 معسكرا تدريبيا بأربعة مسارات هي (الأمن السيبراني) و(البرمجة) و(الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات) و(صناعة الألعاب الإلكترونية).
وتم خلال الفعالية الاعلان عن عدة أنشطة وفعاليات مقبلة منها تنظيم المملكة لمؤتمر (ليب) العالمي العام المقبل والذي يعد الحدث التقني الأضخم عالميا والأول من نوعه في المنطقة كما تم الإعلان عن استضافتها لقمة (رايز اب الرياض) الأكبر من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
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