عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 26 أغسطس 2021

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26 أغسطس، 2021
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في بيان رسمي.. هاري كين يحسم مستقبله
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رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس.. وعينه على فريق إنجليزي
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السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
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ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
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روسيا 2018
قطر باتجاه استثمار جديد في “البريميرليغ”.. من بوابة الأرسنال
منذ 3 ساعات
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في بيان رسمي.. هاري كين يحسم مستقبله
منذ 11 ساعة
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أندية إنجليزية تمنع لاعبين من المشاركة في مباريات دولية مع منتخباتهم بسبب قيود الوباء
منذ 11 ساعة
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رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس.. وعينه على فريق إنجليزي
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ ساعتين
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ يوم واحد
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ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ يومين
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انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ أسبوع واحد
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روسيا 2018
قطر باتجاه استثمار جديد في “البريميرليغ”.. من بوابة الأرسنال
منذ 3 ساعات
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في بيان رسمي.. هاري كين يحسم مستقبله
منذ 11 ساعة
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أندية إنجليزية تمنع لاعبين من المشاركة في مباريات دولية مع منتخباتهم بسبب قيود الوباء
منذ 11 ساعة
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رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس.. وعينه على فريق إنجليزي
منذ 11 ساعة
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اقتصاد
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ ساعتين
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السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ يوم واحد
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ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ يومين
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انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
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