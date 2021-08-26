“الصحة”: الأثاث والأجهزة المجمعة خلف “الصباح” تجهز للطرح في مزايدة

أوضحت وزارة الصحة، إشارة إلى مقطع منتشر يبين وجود بعض الأثاث والأجهزة التالفة خلف أحد المباني في منطقة الصباح الصحية، أوضحت أن الأثاث والأجهزة التالفة غير القابلة للاستخدام جمعت من عدة أماكن في منطقة الصباح الصحية ووضعت في مكان مسور وفي أرض فضاء.

وأضافت الصحة في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي ضمن موافقة الجهات المعنية لطرحها في مزايدة عامة بعد المعاينة، وذلك وفق القوانين والإجراءات المتبعة في الدولة والمنظمة لذلك.

وأشارت الصحة إلى أن المصور قد دخل إلى المكان المعزول من خلف المباني القائمة دون إذن مسبق، رغم وجود سور يفصل المكان المخصص عن المارة، ومرتادي المنشأة الصحية.