تحديد موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

تلوح في الأفق بوادر انفراجة في المفاوضات الخاصة بصفقة انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكشفت إذاعة راديو ماركا أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان اقتنع بفكرة بيع عقد مبابي لريال مدريد، بعدما رفع النادي الملكي عرضه لشراء اللاعب.



وأضافت الإذاعة الإسبانية أنه سيتم الإعلان رسميا عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أقصى تقدير.



وذهبت أيضا إلى أن مسؤولي ريال مدريد يرفضون سفر كيليان مبابي مع بي إس جي إلى ريمس لخوض مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

