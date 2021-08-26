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أمير قطر يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد

منذ 7 ثواني
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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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