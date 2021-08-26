الإمارات تحدد شروط العودة للمدارس والجامعات

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الخميس، شروطا بخصوص عودة الطلبة إلى المدارس والمعاهد والجامعات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وقال الناطق الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات الدكتور سيف الظاهري، إنه بعد انقضاء مهلة 30 يوماً سيتوجب على جميع الطلبة من عمر 12 سنة فأعلى من الحاصلين على جرعتي لقاح مع مرور 14 يوم من الجرعة الثانية إجراء فحص مخبري (PCR) شهرياً.

وأضاف أنه بخصوص الفئة العمرية من 4 سنوات وأقل من 12 سنة فيتوجب عليهم إجراء فحص مخبري (PCR) أو فحص اللعاب (Saliva) شهرياً سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين كما أن التعلم عن بعد متاحاً لهم.

ولفت إلى أنه في ما يخص الكادر الأكاديمي والإداري ومزودي الخدمات فسيتوجب عليهم الحصول على جرعتي لقاح مع مرور 14 يوم من الجرعة الثانية لمباشرة العمل في المنشآت التعليمية مع تطبيق بروتوكول المرور الأخضر لدخول المنشأة.

وحول طلبة الجامعات والكليات والمعاهد، أوضح أن التعليم الحضوري سيقتصر على الطلبة الحاصلين على جرعتي لقاح مع مرور 14 يوم من الجرعة الثانية والتي تم تحديدها من قبل القطاع الصحي مع تطبيق بروتوكول المرور الأخضر لدخول المنشأة.

وأهاب بأولياء الأمور لفئة الطلبة من أصحاب الهمم بالتريث والتوجه للتعليم عن بعد لحين تقييم كل حالة طبياً على حدا مع الطبيب المختص وتحديد ما يتناسب معها من فحوصات ولقاحات.