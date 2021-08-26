سلطنة عمان: لقاح كورونا إجباري للمواطنين والمقيمين

كشف مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في سلطنة عمان، الدكتور سيف بن سالم العبري، أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر سيكون الحصول على الجرعتين من اللقاحات إجباريًا للمواطنين والمقيمين في السلطنة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي السادس والعشرين للجنة العُليا المُكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا الذي عُقِد اليوم بوزارة التربية والتعليم، أنّه بدءًا من أول سبتمبر المُقبل ستكون العودة إلى العمل بنسبة 100 بالمائة لجميع موظفي القطاع العام، حيث يُشترط أخذ اللقاح، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأضاف أنّ تُجرى حاليًا دراسة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من أخذ الجرعتين وإجراءات التعامل معهم، وسيكون هناك قرار واضح بهذا الشأن بداية من الأسبوع المقبل.

وتابع أن المنافذ البرية ستُفتح ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، بحسب الشروط التي وضعتها اللجنة العُليا منها أخذ اللقاح والفحص قبل المجيء للمنفذ وليس عند الوصول.

وأكّد أنّ هناك دراسة لفتح الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وستُصدر اللجنة العُليا خلال الأسبوع المقبل قرارًا بذلك.