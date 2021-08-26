مقتل 12 جندي أميركي بهجوم مطار كابول

نقلت وكالة أنباء «رويترز»، الخميس، عن مسؤولين أميركيين قولهما إن 12 من أفراد الجيش الأميركي على الأقل، ربما قتلوا في هجوم مطار كابول.

وأعلن مستشفى الطوارئ بكابول أن أكثر من 60 أصيبوا في الانفجارات التي وقعت قلرب مطار كابل، وأن ستة توفوا في طريقهم إلى المستشفى، في حين أعلن مسؤول أميركي نقلا عن معلومات أولية أنه من المحتمل إصابة ما يصل إلى خمسة جنود أميركيين في الهجوم.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إن الانفجار الذي وقع اليوم الخميس قرب مطار كابول أدى إلى «وقوع ضحايا».

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت أن خمسة قتلى على الأقل ونحو عشرة جرحى سقطوا في الانفجار.

وفي وقت سابق، كتب جون كيربي في تغريدة «نؤكد أن الانفجار قرب آبي غيت في مطار كابول أدى إلى وقوع عدد مجهول من الضحايا» من دون أن يوضح إن كان أدى إلى سقوط قتلى.

وكان مسؤول أميركي إن هناك ضحايا من الانفجار بينهم أفراد من الجيش الأميركي وفقا لمعلومات أولية، مبينا أن التفاصيل غير واضحة في شأن العدد والجنسيات، مشيرًا إلى أن أحد الجنود الأميركيين جروحه خطيرة.

وفي ردود الفعل الدولية، دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اجتماع أزمة إثر الانفجار.