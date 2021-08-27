عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

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27 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية
منذ 4 ساعات
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عاجل.. رونالدو يتفق على البنود الشخصية مع مانشستر سيتي
منذ 7 ساعات
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تحديد موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
قطر باتجاه استثمار جديد في “البريميرليغ”.. من بوابة الأرسنال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ يومين
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 3 أيام
أضف تعليق
انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
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فيديو سبر
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
عاجل.. رونالدو يتفق على البنود الشخصية مع مانشستر سيتي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
تحديد موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
قطر باتجاه استثمار جديد في “البريميرليغ”.. من بوابة الأرسنال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ يومين
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 3 أيام
أضف تعليق
انخفاض أسعار الذهب بفعل صعود الدولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
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محرر المحليات
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