750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”

منحت شركة أبل للتكنولوجيا أكثر من 5 ملايين من أسهمها لمديرها التنفيذي، تيم كوك، بعد 10 أعوام على رأس الشركة.

وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن كوك باع أغلبية الأسهم بأكثر من 750 مليون دولار، وفق «بي بي سي».

وتعد المكافأة من شروط الاتفاق الذي أبرمه مع الشركة عندما تولى قيادتها، خلفا للمدير السابق، ستيف جوبز. ونص الاتفاق أيضا على أن قيمة المكافأة تصرف وفق ارتفاع أسهم أبل مقابل الشركات المنافسة.

وقررت الشركة أن كوك يستحق المكافأة لأن أسهمها ارتفعت بنسبة 191.83 في المئة في الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن سعر أسهم أبل ارتفع بنسبة 1200 في المئة منذ أن تولى كوك القيادة يوم 24 أغسطس 2011.