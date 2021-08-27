نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

أجريت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم 2021 -2022.
وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، وفيما يلي النتائج.
المجموعة الأولى: ليون الفرنسي، رينجرز الاسكتلندي، سبارتا براج التشيكي، بروندبي الدنماركي.
المجموعة الثانية: موناكو الفرنسي، إيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني، ستورم النمساوي.
المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ليستر سيتي الإنجليزي، سبارتاك موسكو الروسي، ليجيا وارسو البولندي.
المجموعة الرابعة: أولمبياكوس اليوناني، انتراخت فرانكفورت الألماني، فنربخشه التركي، أنتويرب البلجيكي.
المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي، لوكوموتيف موسكو الروسي، مارسيليا الفرنسي، جلطة سراي التركي.
المجموعة السادسة: براجا البرتغالي، سرفينا زفيزدا الصربي، لودجوريتش البلغاري.
المجموعة السابعة: باير ليفركوزين الألماني، سيلتك الاسكتلندي، ريال بيتيس الإسباني، فيرينكفاروس المجري.
المجموعة الثامنة: دينامو زغرب الكرواتي، جينك البلجيكي، وست هام يونايتد الإنجليزي، رابيد فيينا النمساوي.
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