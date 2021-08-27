نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

أجريت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي للموسم 2021 -2022.

وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة إسطنبول التركية بعد يوم واحد من إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا، وفيما يلي النتائج.

المجموعة الأولى: ليون الفرنسي، رينجرز الاسكتلندي، سبارتا براج التشيكي، بروندبي الدنماركي.

المجموعة الثانية: موناكو الفرنسي، إيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني، ستورم النمساوي.

المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي، ليستر سيتي الإنجليزي، سبارتاك موسكو الروسي، ليجيا وارسو البولندي.

المجموعة الرابعة: أولمبياكوس اليوناني، انتراخت فرانكفورت الألماني، فنربخشه التركي، أنتويرب البلجيكي.

المجموعة الخامسة: لاتسيو الإيطالي، لوكوموتيف موسكو الروسي، مارسيليا الفرنسي، جلطة سراي التركي.

المجموعة السادسة: براجا البرتغالي، سرفينا زفيزدا الصربي، لودجوريتش البلغاري.

المجموعة السابعة: باير ليفركوزين الألماني، سيلتك الاسكتلندي، ريال بيتيس الإسباني، فيرينكفاروس المجري.

المجموعة الثامنة: دينامو زغرب الكرواتي، جينك البلجيكي، وست هام يونايتد الإنجليزي، رابيد فيينا النمساوي.