السعيد: الإصابات بين غير المطعمين خمس أضعاف المحصنين.. ودخول المستشفى 29 ضعف

وأشار إلى أن التطعيم والالتزام بالارشادات الصحية هما السبيل للوقاية من المتحورات.

وقال السعيد في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» إن مدير أو مديرة جامعة الكويت القادم مناط به تطبيق التطعيم لجميع الطلبة والعاملين في الجامعة، ومن لا يريد التطعيم عليه أن يفحص إسبوعياً، فلا مجال للتهاون بصحة المجتمع.

وأضاف د. خالد السعيد أن وصول نسبة التطعيم في الكويت إلى 70% ليس بالرقم السهل الوصول له في ظل الظروف العالمية والصراع للحصول على لقاحات فاعلة.