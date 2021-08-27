تفاصيل عقد رونالدو القياسي مع مانشستر يونايتد

تسبب نادي مانشستر يونايتد في فشل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، إلى جاره مانشستر سيتي في الساعات الماضية.



واتفقت وسائل الإعلام البريطانية، على انسحاب المان سيتي من المفاوضات بشكل مفاجئ، بمجرد دخول اليونايتد على الخط.



وكشفت صحيفة "ذا.صن" البريطانية عن تجهيز اليونايتد عرضًا تبلغ قيمته 21.4 مليون جنيه إسترليني، نظير إعادة رونالدو إلى ملعب أولد ترافورد من جديد.



كما أشارت إلى عزم الإدارة منح صاحب الـ36 عامًا، عقدًا لمدة عامين، يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، والذي يقدر بحوالي 510 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



ويأتي هذا التحول المفاجئ بعد إعلان أولي جونار سولسكاير، مدرب الشياطين الحمر، أن باب النادي مفتوح لأسطورته، الذي وصفه بالأعظم في التاريخ، حيث قال "لم أتخيل رحيله عن يوفنتوس، لكن طالما أنه سيغادر، فهو يعلم أننا هنا في انتظاره".



وتزامنت هذه التصريحات مع إعلان بيب جوارديولا، مدرب المان سيتي، أن قرار ارتداء رونالدو للقميص السماوي بيد اللاعب نفسه، قائلًا "هناك لاعبين قلائل، مثل رونالدو وليو ميسي، بإمكانهم اختيار الفريق الذي سيلعبون له، لهذا القرار عائد له، ليس لي ولا للسيتي".

يذكر أن رونالدو لعب ضمن صفوف اليونايتد بين عامي 2003 و2009 حتى رحيله صوب ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 94 مليون إسترليني.