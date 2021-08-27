طائرة رونالدو تهبط في مدينته السابقة

غادر كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، مدينة تورينو الإيطالية بطائرة خاصة، ظهر اليوم الجمعة، بعد ذهابه إلى مقر تدريبات البيانكونيري وتوديع زملائه.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن طائرة رونالدو هبطت للتو في العاصمة البرتغالية لشبونة، التي شهدت البداية الحقيقية لمسيرته الكروية مع سبورتنج لشبونة، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وتزعم العديد من التقارير مؤخرا، أن رونالدو في طريقه للعودة إلى صفوف الشياطين الحمر، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب انسحاب مانشستر سيتي من المفاوضات.

وقدم مانشستر يونايتد عرضًا ليوفنتوس بقيمة 25 مليون يورو، كما يسعى لمنح رونالدو عقدًا مدته عامين.

وكان "الدون" قد توهج بشدة مع يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، وقاد الفريق لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد.