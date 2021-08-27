وزير الصحة الدنماركي يعلن نجاح بلاده في السيطرة على فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الدنماركي، ماجنوس هيونيكه، نجاح بلاده في السيطرة على فيروس كورونا المستجد، وقال إنه من الآن فصاعدا لن يتم تصنيف مرض (كوفيد19-) الذي يسببه هذا الفيروس على أنه يمثل تهديدا للمجتمع.

وأضاف هيونيكه :”لدينا معدلات تطعيم عالية، وقياسية. ولذلك يمكننا اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، التخلي عن بعض القيود الخاصة التي كان علينا فرضها في الحرب ضد (كوفيد19-)”.

وبعد رفع تلك القيود، لن يضطر مواطنوا الدنمارك بعد الآن إلى إظهار التصريح الصحي الخاص بفيروس كورونا عند الذهاب إلى المطاعم أو النوادي الليلية أو المناسبات العامة. ولم تشدد الحكومة الدنماركية منذ فترة على الالتزام بارتداء الكمامات.