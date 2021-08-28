عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 28 أغسطس 2021

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28 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
طائرة رونالدو تهبط في مدينته السابقة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
أين سيلعب رونالدو في خطة مانشستر سيتي؟
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 3 أيام
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ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 4 أيام
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” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
طائرة رونالدو تهبط في مدينته السابقة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
أين سيلعب رونالدو في خطة مانشستر سيتي؟
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية وثأرية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 3 أيام
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 4 أيام
أضف تعليق
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محرر المحليات
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جريدة الوسط
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