جميع الوفود وصلت بغداد.. وبن راشد: حللنا في بيت حكمة البشر

اكتمل في بغداد ظهر السبت وصول جميع الوفود المشاركة في مؤتمرها للتعاون والشراكة الهادف الى تفتيت أزمات الاقليم وبدء مرحلة تعاون استراتيجي بين دوله.

وبعد وصوله الى العاصمة العراقية كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا “وصلنا بحمدالله بغداد … عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة #العالم .. دار السلام .. بيت حكمة البشر .. بغداد الشعراء والأدباء والعلماء.. بغداد دجلة والفرات.. رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها بإذن الله .. حفظ الله بغداد .. حفظ الله شعب العراق العظيم.

ومن جهتمهما بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود السبت تعزيز العلاقات و التعاون المشترك. بين بلديهما.

وجرى خلال اجتماع الكاظمي وبن فرحان على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تطوير علاقات بلديهما في جميع المجالات والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها”.

كما التقى الكاظمي مع أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث رحب بزيارته إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر، وأعرب عن تطلّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأكّد رئيس الوزراء أن العراق ماضٍ بدوره في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين؛ بما يخدم حاضر جميع شعوب المنطقة، ومستقبلها في التعايش السلمي المشترك.

وسيعقد المؤتمر بعد انتهاء جلسته الافتتاحية جلسة مغلقة يبحث خلالها عددا من القضايا الاقليمية والدولية ويناقش البيان الختامي المنتظر اعلانه مساء اليوم لدى انتهاء اعمال المؤتمر.

وقال مصدر حكومي عراقي ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم في اجتماع هامشي لتقريب وجهات النظر بينهما أكثر.

وأضاف المصدر الذي نقلت عنه وكالة “روسيا اليوم” أنه “من المتوقع جدا وبنسبة كبيرة أن يتحقق لقاء صغير بين السيسي وآل ثاني في بغداد”.

ويشارك في اجتماعات المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا اضافة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الثاني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

ورئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح اضافة الى وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود وتركيا مولود جاوش أوغلو وايران حسين أمير عبد اللهيان كما يحضرها الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط والامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ومنظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقبين.

هدف العراق من المؤتمر

وعن هدف بلاده من عقد المؤتمر يقول المتحدث الرسمي بأسم المؤتمر وكيل وزارة الخارجية نزار الخير الله ان العراق يعمل على تعزيز الشراكات والمشاريع مع الدول المشاركة .. منوها الى ان “طبيعة الأزمات والتحديات في المنطقة تخلق فرصا حقيقية للشراكة وهذا ما نعمل عليه ونعتقد أن هذه الرغبة مشتركة بين العراق والدولة المشاركة”. واكد وجود رغبة جدية للحكومة العراقية في بناء شراكات اقتصادية مع دول المنطقة .

وفيما ستعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الدول المشاركة وخاصة من لديهم خلافات ثنائية اوضح ان هناك فرصة للحوار وهذا يتوقف على رغبة الدول في عقد مثل هذه اللقاءات وقال “نعتقد أن المؤتمر فرصة لعقد تلك اللقاءات والعراق سيهيئ الوسائل المتاحة لعقدها إن رغبت تلك الدول”.

وأضاف أن العراق يشكل أكبر فرصة استثمارية في المنطقة ومشاركة دول المنطقة في المؤتمر سيكون لها دور أساسي في دعم الشراكات الاقتصادية مع العراق .

ومن المنتظر ان يكون المؤتمر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرارفي المنطقة فضلا عن استعادة دور بغداد الاقليمي والدولي وتحقيق أجواء إيجابية بين دول متصارعة وبينها خلافات كبيرة.

وتؤكد قائمة الدول المشاركة في المؤتمر الى امكانية نجاحه في تقريب مواقف ووجهات نظر الاضداد من اللاعبين المؤثرين في المنطقة للبدء بخطوات على طريق نزع فتيل الصراعات فيها والتي وصلت في اوقات سابقة الى حافة انفجارات مسلحة خطيرة كاد العراق ان يكون او قد يكون أول ضحاياها مستقبلا في حال استمرارها.

وفيما ينتظرالمراقبون ان يبحث المؤتمر قضايا سوريا واليمن ولبنان ونزاعات تقاسم المياه وأمن الحدود والامن الاقليمي والاستثمارات فانهم يتطلعون الى نجاح بغداد بفتح الطريق نحو تقارب في مواقف الدول المشاركة تعقبها لقاءات مباشرة معتبرين جلوس ممثلي الاطراف المتنازعة على طاولة واحدة انجاز بحد ذاته.

يشار الى ان مؤتمر بغداد الدولي للتعاون والشراكة هذا يعتبر الأول من نوعه بعد عام 2003 على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي انعقدت في بغداد أواخر حزيران يونيو الماضي والتي أطلق عليها قمة المشرق الجديد.