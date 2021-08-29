عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 29 أغسطس 2021

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29 أغسطس، 2021
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أسطورة يوفنتوس يفسر رحيل رونالدو لمانشستر يونايتد
منذ 5 ساعات
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طائرة رونالدو تهبط في مدينته السابقة
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نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي
منذ يوم واحد
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اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ يوم واحد
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السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 3 أيام
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السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
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روسيا 2018
لدغة كارفاخال تعبر بريال مدريد فخ بيتيس
منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق
أسطورة يوفنتوس يفسر رحيل رونالدو لمانشستر يونايتد
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
طائرة رونالدو تهبط في مدينته السابقة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 3 أيام
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السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 4 أيام
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ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 5 أيام
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” هات اذنك “
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فيديو سبر
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رياضة
روسيا 2018
لدغة كارفاخال تعبر بريال مدريد فخ بيتيس
منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق
أسطورة يوفنتوس يفسر رحيل رونالدو لمانشستر يونايتد
منذ 5 ساعات
أضف تعليق
طائرة رونالدو تهبط في مدينته السابقة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
نتائج قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 4 أيام
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 5 أيام
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محرر المحليات
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