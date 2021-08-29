“طالبان”: سنسمح للنساء بمتابعة الدراسات العليا

أعلن عبد الباقي حقاني وزير التعليم العالي بالإنابة في أفغانستان المعيَّن من قبل حركة طالبان أنه سيُسمح للنساء بمتابعة الدراسة في الجامعات، لكن دون الاختلاط بالطلاب الذكور.

وقال حقاني: «سيواصل أبناء الشعب في أفغانستان دراساتهم العليا في ضوء حكم الشريعة بأمان، دون اختلاط بين النساء والرجال»، مضيفاً أنه سيتم الفصل بين الفتيان والفتيات في المدارس الابتدائية والثانوية أيضاً.

وأكد حقاني أن«طالبان» تريد اعتماد منهج إسلامي منطقي يتماشى مع القيم الإسلامية والوطنية والتاريخية.

في المقابل، قالت أستاذة محاضرة في إحدى الجامعات في ظل الحكومة السابقة: «وزارة التعليم العالي في حركة طالبان تشاورت مع أساتذة وطلاب من الذكور فقط بشأن استئناف عمل الجامعات. هذا يظهر منعاً منهجياً لمشاركة النساء في عملية اتخاذ القرار والتباين الحاصل بين التزامات طالبان وأفعالها».

وخلال فترة حكمها الأولى منعت «طالبان» النساء من المشاركة في الحياة العامة، مع فرض عقوبات قاسية عليهن.