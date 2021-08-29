“فوربس”: شركة أبل سترفع أسعار هواتف الأيفون

كشفت تقارير أن شركة «أبل» ستزيد من سعر هاتفها آيفون 13 مقارنة بالإصدارات السابقة، بعد أن تلقت إخطارا من شركة «تي إس إم سي»، التي تعد أكبر موّرد للرقاقات، يفيد بأنها سترفع من تكاليف الإنتاج، الأمر الذي سيزيد من ثمن «آيفون 13» المنتظر، وفق ما ذكرته مجلة فوربس الأميركية.

وتقول المجلة إن شركة «تي إس إم سي» أخطرت شركة «أبل»، أن الزيادة ستكون بنسبة 5 في المئة على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20 في المئة بالنسبة لتقنيات المعالجة.

ولن تقتصر الزيادات على أسعار الطراز 13 من آيفون، ولكن أجهزة أخرى مثل أيفون 11 و12 وإس إي، المستندة على معالجات 7 نانومتر ستتأثر أيضا، وستشهد أسعارها ارتفاعات أيضا، وفق فوربس.