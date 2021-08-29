ميسي يسجل حضوره الأول بقميص باريس

شارك ليونيل ميسي في أول مباراة مع فريقه باريس سان جيرمان خلال مواجهة ريمس، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.



بدأ ميسي اللقاء بديلا على مقاعد البدلاء، وقرر المدرب ماوريسيو بوكيتينو إشراكه في الدقيقة 66 مكان زميله البرازيلي نيمار، وسط هتاف شديد من الجماهير في المدرجات.



ونزل “ليو” إلى أرض الملعب، والنتيجة تشير لتقدم فريقه بثنائية سجلها كيليان مبابي.



يذكر أن ليونيل ميسي انضم إلى صفوف بي إس جي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع ناديه السابق، برشلونة الإسباني.



وقع النجم الأرجنتيني على تعاقد يربطه بالنادي الباريسي حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.