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30 أغسطس، 2021
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روسيا 2018
ميسي يسجل حضوره الأول بقميص باريس
منذ ساعتين
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ريال مدريد يمنح سان جيرمان مهلة أخيرة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
لدغة كارفاخال تعبر بريال مدريد فخ بيتيس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أسطورة يوفنتوس يفسر رحيل رونالدو لمانشستر يونايتد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 4 أيام
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السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 5 أيام
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ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 6 أيام
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رياضة
روسيا 2018
ميسي يسجل حضوره الأول بقميص باريس
منذ ساعتين
أضف تعليق
ريال مدريد يمنح سان جيرمان مهلة أخيرة
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
لدغة كارفاخال تعبر بريال مدريد فخ بيتيس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أسطورة يوفنتوس يفسر رحيل رونالدو لمانشستر يونايتد
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
750 مليون دولار مكافأة لمدير شركة “أبل”
منذ يومين
أضف تعليق
السعودية تعلن عن أكبر إطلاق تقني بالمنطقة لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بنحو مليار دولار
منذ 4 أيام
أضف تعليق
السعودية تبدأ أضخم مسح للثروات المعدنية.. مخزونها 5 تريليونات ريال
منذ 5 أيام
أضف تعليق
ألمانيا: نحتاج 400 ألف مهاجر في العام
منذ 6 أيام
أضف تعليق
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 30 أغسطس 2021
محرر المحليات
منذ 46 دقيقة
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