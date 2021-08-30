بايدن يحذر من “دمار هائل” قد يخلفه الإعصار أيدا

قالت الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية، الأحد، إنها تتوقع “آثارا كارثية” لإعصار “أيدا” الذي يقترب من السواحل الجنوبية للولايات المتحدة، فيما حذر الرئيس جو بايدن من “دمار هائل”.

وأوضح بايدن ، أن استعادة التيار الكهربائي قد تستغرق عدة أسابيع في بعض الأماكن التي سيضربها إعصار “أيدا” ، لافتا إلى أن “العمل جار من أجل مواجهة الأسوأ”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “سنعمل بكل طاقاتنا لمواجهة إعصار أيدا”.

وقد وصف حاكم لويزيانا ، جون بيل إدواردز، الإعصار بأنه سيكون الأعنف منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وقال في مؤتمر صحفي، السبت: “سيكون هذا أحد أقوى الأعاصير التي تضرب أي مكان في لويزيانا منذ خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل”.

ويستعد سكان لويزيانا لهذا الإعصار، الذي له أبعاد تاريخية محتملة، حيث من المقرر أن يصل في الذكرى 16 لـ”إعصار كاترينا”، ذلك الإعصار الوحشي الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص على ساحل الخليج الأميركي الجنوبي.